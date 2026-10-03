В Германии предложили впервые выбрать президентом женщину из восточных земель

Следующим президентом Германии может стать женщина из восточных земель страны, считает уполномоченная Правительства ФРГ по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер. С таким предложением она выступила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung по случаю Дня германского единства.

«Почему следующим федеральным президентом не может стать умная женщина из Восточной Германии? Я считаю, что настало время для главы государства из восточных земель», — заявила Кайзер.

По словам политика, выходцы из восточных регионов страны по-прежнему недостаточно представлены на руководящих должностях. Кайзер обратила внимание, что среди нынешних высших руководителей ФРГ нет уроженцев Восточной Германии, из-за чего у жителей этих земель может возникать ощущение, что они остаются в стороне от управления страной.

Полномочия действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера истекают 18 марта 2027 года. После двух сроков подряд он больше не может баллотироваться, а его преемника Федеральное собрание выберет 30 января. В голосовании примут участие 630 депутатов Бундестага и такое же число представителей федеральных земель.

Первым и пока единственным президентом объединённой Германии, родившимся на территории бывшей ГДР, был Йоахим Гаук. Уроженец Ростока занимал пост главы государства с 2012 по 2017 год.

Вопрос о возможном избрании первой женщины президентом ФРГ обсуждается уже не первый месяц. Ранее канцлер Фридрих Мерц также допускал такой вариант, а среди потенциальных претендентов в немецких СМИ называли несколько известных женщин-политиков.

В сентябре Ангела Меркель назвала «абсурдом» предложение выдвинуть её кандидатом в президенты ФРГ и заявила, что возвращаться в большую политику не намерена. Поводом для обсуждения этой темы стал недавний опрос института Forsa, проведенный для RTL и ntv. Выяснилось, что 47% немцев видят Меркель подходящей фигурой на этой должности, однако почти столько же (48%) придерживаются противоположного мнения.