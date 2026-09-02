Меркель назвала абсурдом предложение баллотироваться в президенты ФРГ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала абсурдной идею об участии в борьбе за пост федерального президента. Такое заявление она сделала во время презентации мемуаров в Бухаресте, пишет агентство Agerpres.

Поводом для обсуждения этой темы стал недавний опрос института Forsa, проведенный для RTL и ntv. Выяснилось, что 47% немцев видят Меркель подходящей фигурой на этой должности, однако почти столько же (48%) придерживаются противоположного мнения.

В ответ на прямой вопрос о выдвижении экс-канцлер назвала эту идею абсурдной. «Я не хочу этим заниматься. Я была в политике 30 лет, 16 лет — федеральным канцлером», — приводит агентство её слова.

Политик добавила, что, хотя работа была тяжелой и сложной, она получала от неё удовольствие. Но сейчас, по её собственным словам, она счастлива заниматься в жизни чем-то другим.

Выборы следующего президента Германии запланированы на 30 января 2027 года, на них будет избран преемник действующего главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера, который не может баллотироваться на третий срок. Главу государства избирает Федеральное собрание, состоящее из депутатов Бундестага и равного числа делегатов от земель. В политических кругах активно обсуждается возможность избрания первой женщины на этот пост, и в качестве потенциальных кандидатур называются, среди прочего, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент ландтага Баварии Ильзе Айгнер. Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ планирует определиться с совместным кандидатом осенью 2026 года, после региональных выборов.