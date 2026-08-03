«С напёрсточниками по-джентльменски не договориться»: Посол оценил откровения Меркель про Минские соглашения
Посол Долгов: Меркель сказала чистую правду о целях Минских соглашений
Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев
Ангела Меркель назвала целью Минских соглашений выиграть время для вооружения Украины — об этом заявили пранкеры Вован и Лексус, поговорившие с экс-канцлером Германии от имени Петра Порошенко*. Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с Life.ru оценил это признание, напомнив о позиции президента России Владимира Путина.
Здесь, по-моему, все точки над «i» президентом расставлены. Действительно, нас пытались обмануть, обманывали достаточно длительное время. Все необходимые выводы мы из этого сделали: этим людям верить больше нельзя. Очевидно, что с этими наперсточниками (президент тоже использовал этот термин очень правильно) никаких джентльменских договорённостей быть не может.
По словам Долгова, нет поводов сомневаться, что Меркель сказала чистую правду. Он подчеркнул, что западные лидеры — и прошлое, и нынешнее поколение — в большинстве своем никакого доверия не заслуживают. Это видно по русофобии, которая у них доходит до абсолютных бредовых и безумных вещей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Запада и Украины намерения выполнять Минские соглашения. По его словам, Москва получила подтверждения такой позиции участников переговорного процесса.
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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.