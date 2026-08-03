«С напёрсточниками по-джентльменски не договориться»: Посол оценил откровения Меркель про Минские соглашения

Здесь, по-моему, все точки над «i» президентом расставлены. Действительно, нас пытались обмануть, обманывали достаточно длительное время. Все необходимые выводы мы из этого сделали: этим людям верить больше нельзя. Очевидно, что с этими наперсточниками (президент тоже использовал этот термин очень правильно) никаких джентльменских договорённостей быть не может.