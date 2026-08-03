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3 августа, 13:04

«С напёрсточниками по-джентльменски не договориться»: Посол оценил откровения Меркель про Минские соглашения

Посол Долгов: Меркель сказала чистую правду о целях Минских соглашений

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Ангела Меркель назвала целью Минских соглашений выиграть время для вооружения Украины — об этом заявили пранкеры Вован и Лексус, поговорившие с экс-канцлером Германии от имени Петра Порошенко*. Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с Life.ru оценил это признание, напомнив о позиции президента России Владимира Путина.

Здесь, по-моему, все точки над «i» президентом расставлены. Действительно, нас пытались обмануть, обманывали достаточно длительное время. Все необходимые выводы мы из этого сделали: этим людям верить больше нельзя. Очевидно, что с этими наперсточниками (президент тоже использовал этот термин очень правильно) никаких джентльменских договорённостей быть не может.

Константин Долгов

Чрезвычайный и полномочный посол России

По словам Долгова, нет поводов сомневаться, что Меркель сказала чистую правду. Он подчеркнул, что западные лидеры — и прошлое, и нынешнее поколение — в большинстве своем никакого доверия не заслуживают. Это видно по русофобии, которая у них доходит до абсолютных бредовых и безумных вещей.

«Главное — победа»: Медведев предупредил, что переговоры могут оказаться новой минской ловушкой
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Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Запада и Украины намерения выполнять Минские соглашения. По его словам, Москва получила подтверждения такой позиции участников переговорного процесса.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Вишнякова
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