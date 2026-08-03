Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в закрытом разговоре назвала целью Минских соглашений выигрыш времени для вооружения Украины, утверждают пранкеры Вован и Лексус. Беседу они провели от имени экс-президента Украины Петра Порошенко*, сообщает РИА «Новости».

Подготовка разговора заняла несколько недель. Пранкеры связались с офисом Меркель, провели переговоры с людьми из её окружения и вели переписку по электронной почте. По словам Вована и Лексуса, бывший канцлер предоставила для беседы своего переводчика. Перед разговором она попросила не разглашать его содержание.

«Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием», — заявили пранкеры.

Минск выступал площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год. Первый протокол стороны подписали в сентябре 2014 года. Комплекс мер «Минск-2» появился 12 февраля 2015 года. Документ включал 13 пунктов. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений и меры для политического урегулирования. Российские власти неоднократно обвиняли Киев в нарушении договорённостей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Запада и Украины намерения выполнять Минские соглашения. По его словам, Москва получила подтверждения такой позиции участников переговорного процесса. Российский лидер также подчеркнул роль Минска в переговорном процессе. Он напомнил, что республика неизменно предоставляла свою территорию в качестве площадки для проведения встреч и обсуждений.

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