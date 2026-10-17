Зеленский пожаловался на Трампа за отказ применять санкционный закон Грэма*

Владимир Зеленский раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить применение нового санкционного закона против России, известного как закон Линдси Грэма*. Своё недовольство он выразил в соцсети X, назвав действия Вашингтона отказом от инструмента давления на Москву.

«К сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма*», — написал Зеленский.

По его словам, предусмотренные документом ограничения должны были усилить экономическое давление на Россию и способствовать завершению украинского конфликта. Зеленский считает, что закон ещё может сыграть важную роль, если американские власти начнут его применять.

Ранее Дональд Трамп приостановил применение части санкций против России по закону Грэма*. Американский лидер подписал соответствующий указ 17 октября, объяснив своё решение национальными интересами США. Документ предусматривает дополнительные пошлины и ограничения, однако Белый дом сохранил возможность задействовать их позднее.