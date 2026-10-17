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Регион
Опубликовано 17 октября, 16:05

Зеленский пожаловался на Трампа за отказ применять санкционный закон Грэма*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить применение нового санкционного закона против России, известного как закон Линдси Грэма*. Своё недовольство он выразил в соцсети X, назвав действия Вашингтона отказом от инструмента давления на Москву.

«К сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма*», — написал Зеленский.

По его словам, предусмотренные документом ограничения должны были усилить экономическое давление на Россию и способствовать завершению украинского конфликта. Зеленский считает, что закон ещё может сыграть важную роль, если американские власти начнут его применять.

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Ранее Дональд Трамп приостановил применение части санкций против России по закону Грэма*. Американский лидер подписал соответствующий указ 17 октября, объяснив своё решение национальными интересами США. Документ предусматривает дополнительные пошлины и ограничения, однако Белый дом сохранил возможность задействовать их позднее.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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