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Регион
Опубликовано 17 октября, 13:42

Рябков предрёк «визг и улюлюканье» ЕС из-за решения Трампа по санкциям

Обложка © РИА Новости / Мария Девахина

Обложка © РИА Новости / Мария Девахина

Евросоюз может крайне негативно отреагировать на решение президента США Дональда Трампа приостановить применение части антироссийских санкций. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости».

«Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним», — сказал дипломат, комментируя действия американской администрации.

По оценке Рябкова, решение Вашингтона свидетельствует о серьёзности намерений США содействовать урегулированию украинского конфликта. При этом он ожидает резкой реакции со стороны европейских стран.

Речь идёт о приостановке применения ряда ограничений, предусмотренных законом, который Трамп подписал 18 сентября. Документ позволяет вводить дополнительные санкции против России, включая повышенные пошлины на российские товары и меры против государств, закупающих российские энергоресурсы.

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Ранее Life.ru сообщал, что Трамп приостановил применение части антироссийских санкций, предусмотренных законом Грэма*. Согласно опубликованному Белым домом документу, соответствующие ограничения и пошлины пока не будут применяться, однако могут быть введены позднее. Американский президент объяснил свой шаг национальными интересами США.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Анастасия Никонорова
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