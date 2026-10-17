Трамп приостановил применение части санкций против России по закону Грэма*

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить применение ряда санкций и дополнительных пошлин, предусмотренных законом об ограничениях против России и Ирана. Указ опубликовали на сайте Белого дома. Это решение американский лидер объяснил национальными интересами Соединённых Штатов.

«Я настоящим приостанавливаю применение предусмотренных законом Грэма* санкций, ограничений и пошлин. Я направил в Конгресс подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящий момент отвечает национальным интересам Соединённых Штатов», — говорится в документе.

Речь идёт о законе, подписанном Трампом 18 сентября. Он предусматривает дополнительные ограничения против России, в том числе повышение пошлин на российские товары на 500%. Кроме того, документ позволяет вводить 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также государств, способствующих обходу нефтяных санкций.

В новом указе Трамп формально установил эти тарифы, однако одновременно освободил от их применения. Аналогичное решение принято в отношении ряда других санкционных положений закона Грэма*. Таким образом, ограничения не отменяются окончательно, а их применение откладывается.

При этом американская администрация сохранила возможность задействовать предусмотренные законом меры в дальнейшем. Согласно указу, освобождение будет действовать до тех пор, пока президент США или уполномоченные представители его администрации не сочтут необходимым предпринять новые действия.

Ранее демократы в Палате представителей США заявили о сомнениях по поводу законопроекта сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана. Они призвали доработать документ в ходе межпартийных переговоров.

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