В Конгрессе США добиваются блокировки сделки Трампа с Россией по дизелю

В Конгрессе США выступили против договорённостей президента Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного топлива. Группа американских законодателей подготовила законопроект, который должен заблокировать топливную сделку Вашингтона и Москвы. Об этом говорится на сайте демократов из комитета Палаты представителей США по иностранным делам.

Авторы инициативы предлагают запретить Финансовой корпорации США по международному развитию (DFC) вкладывать деньги в российскую энергетику. Кроме того, законопроект предусматривает отмену действующих генеральных лицензий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина и запрет на выдачу новых разрешений. Также конгрессмены хотят обязать администрацию Трампа ввести санкции против энергетического сектора России.

Член Палаты представителей Грегори Микс заявил, что вместо усиления давления на Москву Трамп предпочитает сближаться с президентом России Владимиром Путиным и заключать с ним новые соглашения.