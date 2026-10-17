Макрон заявил о расколе между США и ЕС из-за сделки Трампа с РФ по дизелю
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Соглашения России и США по поставкам дизельного топлива грозят усилить разногласия между Вашингтоном и европейскими странами. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал действия американского лидера Дональда Трампа и предупредил, что подобные решения подрывают доверие между союзниками. Свою позицию он изложил на пресс-конференции после саммита Евросоюза в Брюсселе.
«Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно. Скорее, это вызовет недоверие», — сказал Макрон на брифинге по итогам саммита ЕС.
Французский президент также заявил, что намерен убедить Трампа пересмотреть решение о сделке с Россией. Для этого Макрон планирует работать над тем, чтобы снизить стоимость топлива на мировом рынке.
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизеля. После переговоров президентов американские власти временно разрешили сделки с топливом из России, несмотря на действующие санкции. Трамп согласился на топливную сделку с Москвой после того, как Владимир Зеленский оставил без внимания несколько обращений США с требованием прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что компании двух стран уже обсуждают поставки дизельного топлива. К переговорам также присоединились российское и американское министерства энергетики. По оценке Новака, к концу 2026 года Россия способна увеличить экспорт дизеля до 3,5 миллиона тонн ежемесячно.
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