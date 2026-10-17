Макрон заявил о расколе между США и ЕС из-за сделки Трампа с РФ по дизелю

Соглашения России и США по поставкам дизельного топлива грозят усилить разногласия между Вашингтоном и европейскими странами. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал действия американского лидера Дональда Трампа и предупредил, что подобные решения подрывают доверие между союзниками. Свою позицию он изложил на пресс-конференции после саммита Евросоюза в Брюсселе.

«Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно. Скорее, это вызовет недоверие», — сказал Макрон на брифинге по итогам саммита ЕС.

Французский президент также заявил, что намерен убедить Трампа пересмотреть решение о сделке с Россией. Для этого Макрон планирует работать над тем, чтобы снизить стоимость топлива на мировом рынке.