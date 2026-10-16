После дизеля будет газ: Зеленский испугался новых сделок России и США и снятия санкций с банков

Владимир Зеленский опасается, что после соглашения о поставках российского дизельного топлива США могут заключить с Россией новую сделку — на этот раз по газу. Кроме того, он допускает дальнейшее ослабление американских санкций против российских банков, отдельных физических лиц и предприятий химической промышленности. Об этом украинский главарь заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Зеленского, если Киев не будет открыто выступать против дизельного соглашения Москвы и Вашингтона, за ним могут последовать новые договорённости. Он выразил уверенность, что следующим направлением сотрудничества станет газовая отрасль.

Зеленский также предположил, что дальнейшее сближение России и США может затронуть финансовый сектор, химическую промышленность и персональные санкции. В перспективе, по его мнению, стороны могут перейти к обсуждению замороженных российских активов.

Экс-комик подчеркнул, что намерен противодействовать подобным решениям, поскольку считает их противоречащими интересам Украины. Ранее он уже критиковал договорённость по дизелю, назвав её несправедливой и обвинив Вашингтон в ослаблении давления на Москву.

Соглашение о поставках российского дизельного топлива было достигнуто после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Американский Минфин временно разрешил операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года. Вашингтон объяснил решение необходимостью увеличить предложение топлива и снизить цены на американском рынке.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала крупнейший пакет санкций против Москвы на фоне дизельной сделки России и США. По её словам, смягчение американских ограничений принесёт России дополнительные доходы, поэтому Евросоюз не собирается ослаблять санкционное давление. Новые меры Брюсселя прежде всего нацелены на российский военно-промышленный комплекс.