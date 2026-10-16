Вопросы с перевозкой и страхованием российского дизеля для США фактически решены

Вопросы фрахта судов и страхования грузов для поставок российского дизельного топлива в США не станут препятствием для реализации договорённостей Москвы и Вашингтона. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Поверьте, все вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок, они будут решены. Сейчас между собой должны подписать документы поставщики и покупатели», — пояснил зампред правительства.

По словам Новака, американский Минфин трактует временное снятие санкций таким образом, что ограничений для организации перевозок и страхования российского дизеля больше нет. Теперь сторонам необходимо завершить оформление коммерческих соглашений.

Речь идёт о генеральной лицензии № 135, которую Министерство финансов США выдало 9 октября. Документ разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом российского дизельного топлива, в том числе непосредственно в Соединённые Штаты. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года.

Договорённость о поставках появилась после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Ранее Новак сообщал, что российские и американские компании уже обсуждают условия контрактов, а первые партии топлива могут поступить на рынок США в ближайшие недели.

Ранее Life.ru рассказывал, какую выгоду российский бюджет получит от экспорта дизеля. Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что экспортных пошлин на это топливо в России нет, поэтому дополнительные доходы государства будут формироваться за счёт налогов с прибыли нефтяных компаний. Он также отметил положительное влияние валютной выручки на платёжный баланс страны.