Дизель, перемирие и экономические бонусы: Какое предложение Трамп готовит для России

Президент США Дональд Трамп намерен сначала добиться снижения интенсивности боевых действий между Россией и Украиной, а затем выступить с новым предложением Москве. Оно может открыть доступ к экономическим и политическим выгодам при условии соблюдения более устойчивого перемирия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников газеты, частью этой стратегии стала договорённость о поставках российского дизеля. В администрации Трампа рассматривают её одновременно как способ снизить цены на топливо в США и экономический стимул для Москвы вернуться к переговорам.

Источники WSJ утверждают, что американский президент и в дальнейшем не исключает восстановления более широких экономических отношений между США и Россией после завершения конфликта.

На этом фоне отношения Вашингтона и Киева заметно осложнились. По данным издания, новый виток напряжённости начался ещё во время сентябрьской встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Американский лидер тогда поднял вопрос об ударах Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После этого Вашингтон неоднократно призывал Киев прекратить атаки на НПЗ. Собеседники американских СМИ утверждали, что Трамп был раздражён тем, что для таких операций украинская сторона использовала в том числе американские разведывательные возможности, несмотря на просьбы Белого дома изменить тактику.

В октябре Трамп договорился с Владимиром Путиным о выходе дополнительных объёмов российского дизеля на американский и мировой рынки. В Белом доме рассчитывают, что соглашение поможет смягчить дефицит топлива и одновременно создаст для Москвы стимул вернуться к переговорному процессу.

Ранее Life.ru писал, что Трамп пошёл на дизельную сделку с Россией после того, как Зеленский проигнорировал несколько просьб США прекратить удары по российским НПЗ. По данным Axios, Вашингтон обращался к Киеву с таким требованием около шести раз, связывая атаки на нефтеперерабатывающие мощности с сокращением предложения топлива и ростом цен на мировом рынке.