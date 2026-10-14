«Толкают не туда»: Зеленский нашёл виновных в решении Трампа договориться с Россией
Зеленский обвинил советников Трампа в ошибках после сделки с Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Зеленский обвинил советников Дональда Трампа в том, что они подталкивают американского президента к неверным решениям после сделки с Россией по дизелю. Об этом бывший комик заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
«Я думаю, что его советники ошибаются. Я не знаю, кто толкает его на неправильную сторону», — заявил он.
Во время беседы ведущий поинтересовался, чувствует ли Зеленский себя преданным из-за происходящего. Тот ответил утвердительно, выразив недовольство договорённостью Вашингтона и Москвы о поставках российского дизельного топлива. По его словам, Киев теряет сильного партнёра.
Ранее сообщалось, что конфликт Дональда Трампа и Владимира Зеленского перерос в масштабный геополитический кризис. По их оценке, противоречия между политиками достигли пика с февраля 2025 года. Тогда встреча в Овальном кабинете закончилась публичной перепалкой. Новая попытка Киева наладить диалог с американским лидером вновь оказалась под угрозой. Одной из причин обострения обозреватели называют стремление Зеленского поучать Трампа. Такую линию поведения они считают серьёзным политическим просчётом.
Больше новостей об отношениях России, США и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.