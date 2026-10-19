Уиткофф и Кушнер могут провести новый раунд переговоров с Зеленским в Норвегии

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены посетить Норвегию на этой неделе для проведения нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. К обсуждениям может присоединиться главарь киевского руководства Владимир Зеленский. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами американской стороны.

По информации агентства, два собеседника ожидают участия Зеленского в предстоящих консультациях. При этом источники предупредили, что график поездки пока носит предварительный характер и может измениться. Все трое предоставили информацию на условиях анонимности.

Белый дом пока не ответил на запрос журналистов о возможном визите американских представителей в Норвегию. Официального подтверждения предстоящих переговоров также не поступало.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о неготовности Киева и европейских стран к переговорам по украинскому конфликту. Такое мнение министр выразил на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране. Лавров рассказал, что проинформировал иранскую сторону о последних дипломатических усилиях Москвы и ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия предпочла бы достичь поставленных целей переговорным путём, однако считает, что Киев и его европейские партнёры пока не заинтересованы в таком диалоге. Глава российского внешнеполитического ведомства также поблагодарил Тегеран за позицию по украинскому вопросу.