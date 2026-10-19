Лавров заявил, что Киев и Европа явно не готовы к переговорам по Украине

Украина и поддерживающие её европейские страны, по оценке Москвы, пока не готовы к переговорам об урегулировании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Тегеране.

В ходе встречи глава российского внешнеполитического ведомства рассказал иранской стороне о последних событиях вокруг Украины и дипломатических усилиях Москвы. Лавров подчеркнул, что Россия предпочла бы достичь поставленных целей переговорным путём, однако считает, что условия для такого диалога пока не сложились.

«Я поблагодарил наших друзей за объективную позицию по украинскому кризису, проинформировал о последних событиях, о последних усилиях, которые предпринимаются на этом направлении с целью обеспечить безусловное выполнение задач специальной военной операции, предпочтительно путём переговоров, но к ним ни киевский режим, ни его покровители из Европы явно не готовы», — сказал министр.

Глава МИД РФ также выразил признательность Ирану за его позицию по украинскому вопросу. Ситуация вокруг конфликта стала одной из тем переговоров российских и иранских дипломатов в ходе рабочего визита Лаврова в Тегеран 19 октября.

Помимо украинской проблематики, стороны обсуждали двусторонние отношения и международную повестку, включая обстановку на Ближнем Востоке. Москва и Тегеран намерены продолжать координацию на международных площадках, в том числе в ООН, БРИКС и ШОС.

Ранее Life.ru писал, что Лавров объяснил нежелание Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией. На пресс-конференции 18 октября министр высказал мнение, что достижение мирных договорённостей может привести к потере власти украинским президентом.