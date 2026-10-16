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Опубликовано 16 октября, 18:41

«Не обсуждается»: Путин обозначил принципиальную позицию России на переговорах

Путин исключил обсуждение безопасности приграничья РФ на переговорах с Киевом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия не намерена обсуждать безопасность своих приграничных территорий на возможных мирных переговорах с Украиной. Об этом президент Владимир Путин заявил во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее, и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», — подчеркнул глава государства.

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Напомним, Владимир Путин сегодня посетил вспомогательный пункт управления объединённой группировки войск. Военное командование ВС РФ предоставило президенту доклад о ситуации в зоне СВО.

Больше новостей о ходе специальной военной операции, боевых действиях и защите российских границ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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