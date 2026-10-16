Ватикан сообщил о телефонном разговоре Папы Римского и Путина

Папа римский Лев XIV провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу. Об этом сообщили в Ватикане.

Ранее, 4 июня 2025 года, Лев XIV уже разговаривал с российским президентом по телефону. Тогда стороны обсудили ситуацию на Украине, гуманитарные вопросы и усилия по обмену пленными. Папа призвал искать пути к миру посредством диалога.

Напомним, на днях 71-летнего Папы Римского Льва XIV диагностировали аденокарциному лёгкого — одну из наиболее распространённых форм рака лёгких. 13 октября 2026 года понтифику провели операцию в римской клинике «Джемелли», удалив нижнюю долю правого лёгкого вместе с опухолью. Гистологическое исследование подтвердило злокачественный характер образования. По данным Ватикана, хирургическое вмешательство прошло без осложнений, состояние Папы постепенно улучшается. При этом стадия заболевания и сведения о возможном распространении опухоли пока не раскрываются.