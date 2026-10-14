В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского после удаления части лёгкого из-за рака

Папа Римский Лев XIV провёл спокойную ночь в больнице после операции по поводу рака лёгкого. 71-летнему понтифику удалили нижнюю долю правого лёгкого, сообщили в Ватикане.

«Папа провёл ночь спокойно. Дополнительная информация будет предоставлена позднее», — говорится в сообщении Святого престола.

Операция прошла 13 октября в римской клинике «Джемелли» и заняла около 90 минут. Во время вмешательства врачи подтвердили предварительный диагноз — аденокарциному лёгкого. Нижнюю долю правого лёгкого удалили, чтобы полностью иссечь поражённую ткань.

Хирурги сообщили, что операция прошла успешно и без осложнений. Пока врачи не обсуждают химиотерапию или другие варианты дополнительного лечения: дальнейшая тактика будет зависеть от результатов исследований удалённой ткани.

О проблеме со здоровьемЛев XIV рассказал верующим ещё 11 октября. По его словам, во время обследования врачи обнаружили небольшой, чётко локализованный узел в лёгком на ранней стадии.

Ожидается, что понтифик проведёт в больнице около недели. Его публичные мероприятия отменены до 20 октября. На ноябрь у Льва XIV запланирована поездка в Уругвай, Аргентину и Перу, однако решение о её проведении будет зависеть от восстановления после операции.