Папа Римский Лев XIV успешно перенёс операцию на лёгком

Папа Римский Лев XIV успешно перенёс операцию по удалению узла в лёгком. Хирургическое вмешательство прошло 13 октября в римской клинике «Джемелли», сообщили в пресс-службе Святого престола.

«Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и Папа Римский вернулся в палату», — говорится в сообщении Ватикана.

Как уточнили в Святом престоле перед операцией, хирургическую бригаду возглавил профессор Стефано Маргаритора. Медики удалили образование, обнаруженное у 71-летнего понтифика во время планового обследования.

В связи с госпитализацией все публичные аудиенции Льва XIV отменены до 20 октября. Ожидается, что восстановление займёт около недели.

Ранее Life.ru сообщал, что Папа Римский лично объявил о предстоящей операции. Обращаясь к верующим 11 октября, понтифик рассказал, что врачи обнаружили небольшое образование в одном из лёгких на самой ранней стадии. По его словам, узел имел чёткие границы, а специалисты рекомендовали удалить его хирургическим путём. Лев XIV согласился с решением медиков, однако не стал раскрывать природу обнаруженного новообразования