Папа Римский Лев XIV сообщил о предстоящей операции на лёгком

Папа Римский Лев XIV сообщил о предстоящем хирургическом вмешательстве после обнаружения небольшого узла в одном из лёгких. О необходимости операции 71-летний понтифик рассказал верующим после воскресной проповеди 11 октября.

По словам главы Католической церкви, образование обнаружили во время медицинского обследования. Врачи выявили его на самой ранней стадии и установили, что оно имеет чёткие границы. После изучения результатов специалисты рекомендовали удалить узел хирургическим путём.

Понтифик решил последовать совету медиков и согласился на операцию. Он самостоятельно объявил о предстоящем лечении во время обращения к верующим. При этом подробностей о природе обнаруженного образования Лев XIV не привёл.

Как сообщают Reuters и Associated Press, хирургическое вмешательство планируется провести в ближайшие дни. Ватикан ожидает, что восстановление займёт около недели.

Папа Римский Франциск неоднократно проходил лечение из-за проблем с дыхательной системой. В феврале 2025 года его госпитализировали с бронхитом, после чего врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние понтифика потребовало продолжительного пребывания в больнице. Позднее он вернулся в Ватикан, однако 21 апреля 2025 года скончался в возрасте 88 лет.

Папа Римский Лев XIV в Лурде конфиденциально встретился с семью пережившими насилие со стороны католической церкви — четырьмя мужчинами и тремя женщинами, выслушав их свидетельства. Он поблагодарил их и подтвердил намерение не допускать подобного, сообщил Ватикан. Комиссия CIASE в докладе 2021 года оценила число пострадавших от священников и членов орденов с 1950 по 2020 год примерно в 216 тысяч несовершеннолетних.