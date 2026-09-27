Посланник Папы Римского приедет в Москву с гуманитарной миссией
Кардинал Дзуппи 27 сентября отправился в Москву с гуманитарной миссией
Обложка © ТАСС / Олег Варов
Спецпосланник Папы Римского Льва XIV кардинал Маттео Дзуппи 27 сентября отправляется в Москву. С 28 по 30 сентября он планирует провести в российской столице ряд встреч по гуманитарным вопросам, связанным с украинским конфликтом, и поиску возможностей для продолжения диалога, сообщил иерарх ТАСС.
В повестке переговоров — вопросы детей, оказавшихся вне дома из-за боевых действий, обмен военнопленными и проблемы гражданских лиц. Миссию Дзуппи ещё в 2023 году поручил Папа Франциск, а после его смерти её продолжение поддержал Лев XIV.
«Мне велено поддержать усилия сторон по решению проблем детей, обмену пленными, а также решению гражданских проблем, возникших в результате конфликта», — рассказал кардинал.
Отдельно Дзуппи намерен выяснить ситуацию с жителями Курской области, которых украинские военные вывезли во время боевых действий. По его словам, в рамках уже действующего диалога Ватикан рассматривает обращения как российской, так и украинской стороны.
Ранее Life.ru рассказывал о московском визите главы дипломатической службы Ватикана Пола Ричарда Галлахера. После поездки он объяснил, что Святой престол стремится сохранять канал диалога с Россией и выступает за возвращение к дипломатии. До этого Маттео Дзуппи также приезжал в Москву и обсуждал с российской стороной гуманитарные вопросы, связанные с украинским конфликтом.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.