Посланник Папы Римского приедет в Москву с гуманитарной миссией

Спецпосланник Папы Римского Льва XIV кардинал Маттео Дзуппи 27 сентября отправляется в Москву. С 28 по 30 сентября он планирует провести в российской столице ряд встреч по гуманитарным вопросам, связанным с украинским конфликтом, и поиску возможностей для продолжения диалога, сообщил иерарх ТАСС.

В повестке переговоров — вопросы детей, оказавшихся вне дома из-за боевых действий, обмен военнопленными и проблемы гражданских лиц. Миссию Дзуппи ещё в 2023 году поручил Папа Франциск, а после его смерти её продолжение поддержал Лев XIV.

«Мне велено поддержать усилия сторон по решению проблем детей, обмену пленными, а также решению гражданских проблем, возникших в результате конфликта», — рассказал кардинал.

Отдельно Дзуппи намерен выяснить ситуацию с жителями Курской области, которых украинские военные вывезли во время боевых действий. По его словам, в рамках уже действующего диалога Ватикан рассматривает обращения как российской, так и украинской стороны.