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Опубликовано 27 сентября, 06:51

Ватикан связал визит Галлахера в Россию с надеждой на переговоры

Кардинал Дзуппи назвал важным визит представителя Ватикана в Россию

Архиепископ Пола Ричард Галлахер. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Архиепископ Пола Ричард Галлахер. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Визит секретаря Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию может способствовать началу переговорного процесса. Об этом заявил спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи в беседе с ТАСС.

По словам представителя Святого престола, поездка Галлахера имеет большое значение, поскольку связана с дипломатическими вопросами и международными отношениями.

«Визит человека, отвечающего за внешнюю деятельность Святого престола, крайне важен, поскольку затрагивает все дипломатические аспекты, что может способствовать началу переговорного процесса», — сказал Дзуппи.

Он отметил, что в Ватикане рассчитывают на урегулирование кризиса через переговоры. По словам кардинала, именно с этой точки зрения поездка представителя Святого престола в Россию имеет особое значение.

Галлахер занимает должность секретаря Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями и отвечает за внешнеполитическое направление деятельности Святого престола.

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Ранее Life.ru писал, что секретарь Ватикана по международным делам провёл встречи с российскими представителями, включая помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова. До этого сообщалось о подготовке поездки Галлахера в Россию и его планах обсудить международную повестку и двусторонние отношения. Параллельно Ватикан продолжал контакты через кардинала Маттео Дзуппи, который ранее посещал Москву в рамках миссии по содействию урегулированию конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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