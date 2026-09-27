Ватикан связал визит Галлахера в Россию с надеждой на переговоры

Визит секретаря Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию может способствовать началу переговорного процесса. Об этом заявил спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи в беседе с ТАСС.

По словам представителя Святого престола, поездка Галлахера имеет большое значение, поскольку связана с дипломатическими вопросами и международными отношениями.

«Визит человека, отвечающего за внешнюю деятельность Святого престола, крайне важен, поскольку затрагивает все дипломатические аспекты, что может способствовать началу переговорного процесса», — сказал Дзуппи.

Он отметил, что в Ватикане рассчитывают на урегулирование кризиса через переговоры. По словам кардинала, именно с этой точки зрения поездка представителя Святого престола в Россию имеет особое значение.

Галлахер занимает должность секретаря Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями и отвечает за внешнеполитическое направление деятельности Святого престола.