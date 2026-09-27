Ватикан связал визит Галлахера в Россию с надеждой на переговоры
Кардинал Дзуппи назвал важным визит представителя Ватикана в Россию
Архиепископ Пола Ричард Галлахер. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев
Визит секретаря Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию может способствовать началу переговорного процесса. Об этом заявил спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи в беседе с ТАСС.
По словам представителя Святого престола, поездка Галлахера имеет большое значение, поскольку связана с дипломатическими вопросами и международными отношениями.
«Визит человека, отвечающего за внешнюю деятельность Святого престола, крайне важен, поскольку затрагивает все дипломатические аспекты, что может способствовать началу переговорного процесса», — сказал Дзуппи.
Он отметил, что в Ватикане рассчитывают на урегулирование кризиса через переговоры. По словам кардинала, именно с этой точки зрения поездка представителя Святого престола в Россию имеет особое значение.
Галлахер занимает должность секретаря Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями и отвечает за внешнеполитическое направление деятельности Святого престола.
Ранее Life.ru писал, что секретарь Ватикана по международным делам провёл встречи с российскими представителями, включая помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова. До этого сообщалось о подготовке поездки Галлахера в Россию и его планах обсудить международную повестку и двусторонние отношения. Параллельно Ватикан продолжал контакты через кардинала Маттео Дзуппи, который ранее посещал Москву в рамках миссии по содействию урегулированию конфликта.
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