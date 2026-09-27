Папа Римский Лев XIV встретился во Франции с семью жертвами насилия в церкви

Папа Римский Лев XIV во время поездки во Францию встретился с семью людьми, пережившими насилие со стороны представителей католической церкви. Конфиденциальная беседа прошла в Лурде, сообщила пресс-служба Святого престола.

Во встрече участвовали четыре мужчины и три женщины. Понтифик выслушал их свидетельства о пережитом.

«Папа Римский поблагодарил их за то, что они поделились болезненными свидетельствами, и подтвердил своё намерение не допускать подобных случаев», — сказано в сообщении Ватикана.

Проблему насилия в французской католической церкви ранее изучала независимая комиссия CIASE. В опубликованном в октябре 2021 года докладе она оценила число несовершеннолетних, пострадавших от священников и членов религиозных орденов с 1950 по 2020 год, примерно в 216 тысяч.

Расследование подобных случаев в Римско-католической церкви активно продолжалось при Бенедикте XVI, а затем при Франциске. Оба понтифика также лично встречались с пережившими насилие, а Франциск созывал специальную встречу епископов, посвящённую защите несовершеннолетних.

Ранее Life.ru писал, что спецпосланник Папы Римского Льва XIV кардинал Маттео Дзуппи 27 сентября отправляется в Москву. С 28 по 30 сентября он планирует провести в российской столице ряд встреч по гуманитарным вопросам, связанным с украинским конфликтом, и поиску возможностей для продолжения диалога.