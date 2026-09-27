Франция задействовала американский дрон для охраны папы римского в Лурде

Французские военные задействовали американский беспилотник MQ-9 Reaper для охраны папы римского Льва XIV во время его визита в Лурд. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

В небе над городом создана специальная «защитная зона». Вместе с Reaper за воздушной обстановкой следят вертолёты Fennec, истребители Rafale, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и средства противодействия беспилотникам.

Основная задача MQ-9 — длительное наблюдение за территорией. Его датчики способны обнаружить подозрительный объект и передать координаты в тактический командный центр.

Во французских ВКС не уточнили, сможет ли Reaper применяться непосредственно для уничтожения потенциально опасного дрона. Основными средствами противодействия небольшим БПЛА станут подавление сигнала и определение местоположения оператора для последующего задержания.

На земле безопасность обеспечивают порядка трёх тысяч полицейских, жандармов, военных и сотрудников мобильных подразделений. Для Лурда с населением около 13 тыс. человек задача осложняется ожидаемым наплывом почти 200 тыс. верующих.

Лев XIV прибыл в Лурд вечером 26 сентября в рамках четырёхдневного визита во Францию. В воскресенье понтифик проведёт мессу и другие мероприятия в одном из крупнейших католических паломнических центров Европы.

Ранее Life.ru сообщал, что во время поездки в Лурд Лев XIV встретится с семью людьми, пережившими сексуализированное насилие в католической церкви. Встреча запланирована на 27 сентября и должна пройти без публики. Такой формат выбрал сам глава Католической церкви.