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Опубликовано 16 сентября, 13:45

Спустя годы молчания: Семь жертв насилия в церкви встретятся лицом к лицу с папой римский

Лев XIV встретится с семью жертвами насилия в католической церкви

Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / EPA / GIUSEPPE LAMI

Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / EPA / GIUSEPPE LAMI

Семь переживших сексуализированное насилие в католической церкви встретятся 27 сентября с папой римским Львом XIV в Лурде. Об этом сообщает Le Pariesen.

Встреча состоится во время визита понтифика во Францию и пройдёт без публики. Такой формат, по данным издания, выбрал сам глава Католической церкви.

Все семь участников подверглись сексуализированному насилию ещё в детстве. После случившегося они долгие годы не рассказывали о пережитом. Перед встречей участники подчеркнули, что готовы разговаривать с понтификом, однако сам диалог для них не означает примирения с произошедшим.

«Наша готовность к диалогу не означает готовности принятия», — заявили они.

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Ранее Life.ru писал, что визит папы римского Льва XIV в Россию в ближайшее время не планируется. Посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский заявил, что тема приезда понтифика в Москву отсутствует в текущей повестке, а вместо него российскую столицу посетил секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.

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Юрий Лысенко
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