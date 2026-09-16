Спустя годы молчания: Семь жертв насилия в церкви встретятся лицом к лицу с папой римский
Лев XIV встретится с семью жертвами насилия в католической церкви
Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / EPA / GIUSEPPE LAMI
Семь переживших сексуализированное насилие в католической церкви встретятся 27 сентября с папой римским Львом XIV в Лурде. Об этом сообщает Le Pariesen.
Встреча состоится во время визита понтифика во Францию и пройдёт без публики. Такой формат, по данным издания, выбрал сам глава Католической церкви.
Все семь участников подверглись сексуализированному насилию ещё в детстве. После случившегося они долгие годы не рассказывали о пережитом. Перед встречей участники подчеркнули, что готовы разговаривать с понтификом, однако сам диалог для них не означает примирения с произошедшим.
«Наша готовность к диалогу не означает готовности принятия», — заявили они.
Ранее Life.ru писал, что визит папы римского Льва XIV в Россию в ближайшее время не планируется. Посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский заявил, что тема приезда понтифика в Москву отсутствует в текущей повестке, а вместо него российскую столицу посетил секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.
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