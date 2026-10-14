«Никто не хотел покидать пост»: Религиовед ответил, откажется ли Папа Римский от сана из-за рака

Диагноз рака лёгкого сам по себе не означает, что Папа Римский Лев XIV должен отказаться от сана. В истории Католической церкви понтифики, как правило, оставались на посту до конца жизни даже при тяжёлых заболеваниях, заявил Life.ru профессор кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ Сергей Фирсов.

Нынешний Папа, полагаю, что точно не покинет пост. Если захочет, наверное, может. Но вряд ли. Я повторяю: никто, как правило, не хотел покидать пост Сергей Фирсов профессор кафедры философии религии и религиоведения факультета философии СПБГУ

По словам религиоведа, редчайшим исключением стал Бенедикт XVI, который добровольно отрёкся от престола в 2013 году. Фирсов считает, что его решение было связано не столько со здоровьем, сколько с тяжёлой внутренней обстановкой в Римско-католической церкви и скандалами вокруг поведения ряда иерархов, в том числе обвинений в педофилии.

«За последние столетия был единственный случай — Папа Римский Бенедикт XVI. И повторяю, ушёл он в отставку в силу политических причин, а не в силу своего нездоровья. Он после этого достаточно много прожил», — отметил собеседник Life.ru.

После отставки Бенедикта XVI новым понтификом стал Франциск. Фирсов обратил внимание, что это был первый Папа, взявший имя Франциск, — в честь святого Франциска Ассизского, ассоциируемого с бедностью и отказом от богатства. По мнению религиоведа, нынешний Лев XIV продолжает ту же социальную линию. Само выбранное им имя, считает Фирсов, отсылает к Льву XIII, который в конце XIX века издал энциклику Rerum Novarum, заложившую основы социальной доктрины Католической церкви.

«Нынешний понтифик, по сути, тоже говорит о продолжении социальной политики своего предшественника. А лёгкие здесь совершенно ни при чём», — подчеркнул Фирсов.

Он напомнил и о других папах, которые продолжали управлять церковью, несмотря на серьёзные болезни. Иоанн XXIII, умерший в 1963 году, страдал онкологическим заболеванием, однако оставался понтификом до последних дней. Иоанн Павел II также не покидал пост, хотя в последние годы тяжело болел, в том числе страдал болезнью Паркинсона.

Накануне 71-летнему Льву XIV провели операцию в римской клинике «Джемелли». Врачи удалили нижнюю долю правого лёгкого, а исследование тканей подтвердило аденокарциному. По данным Ватикана, вмешательство прошло без осложнений. Понтифик остаётся в больнице, его публичные мероприятия отменены до 20 октября.

Папа Римский Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Прево (Превост), родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. 8 мая 2025 года он был избран 267-м главой Римско-католической церкви, став первым в истории понтификом из США и первым папой из ордена августинцев. Значительную часть церковного служения Прево провёл в Перу, где был миссионером и епископом. В октябре 2026 года у 71-летнего Льва XIV диагностировали аденокарциному лёгкого.