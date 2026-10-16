Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск, где провёл совещание с командным составом. Главными темами встречи стали ситуация на фронте и задачи российской армии на предстоящий осенне-зимний период.

Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»

Особое внимание верховный главнокомандующий предложил уделить обстановке в зонах ответственности группировок «Север» и «Юг». Также участники совещания должны были оценить результаты выполнения боевых задач другими соединениями и воинскими частями.

«Сегодня в ходе нашей работы рассмотрим обстановку, сложившуюся в полосах ответственности группировки войск „Север“ и южной группировки войск, а также результаты выполнения боевых задач другими соединениями и воинскими частями, а затем поговорим и о перспективных задачах на осенне-зимний период, обсудим наиболее актуальные вопросы обеспечения войск для успешного достижения всех поставленных нами целей», — заявил Путин.

Отдельной темой встречи стало обеспечение войск ресурсами, необходимыми для выполнения поставленных задач в ближайшие месяцы.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин посетил стратегические командно-штабные учения «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Президент лично наблюдал за действиями военнослужащих, отрабатывавших отражение внешних угроз на Центрально-Азиатском направлении и обеспечение безопасности в Каспийском регионе. В манёврах были задействованы более 47 тысяч военных, а результаты учений глава государства оценил положительно.