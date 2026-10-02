Путин посетил учения «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский

Президент России Владимир Путин 2 октября посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области и понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026». О рабочей поездке главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Учения проходят с 28 сентября по 3 октября. Их тема — применение группировок войск при отражении агрессии на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и обеспечение военной безопасности в Каспийской морской зоне.

Манёвры направлены в том числе на совершенствование навыков командования и штабов по управлению группировками войск. На Чебаркульском полигоне параллельно проходят учения ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026».

В мероприятиях ОДКБ задействованы около двух тысяч военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. В Челябинскую область прибыли контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Предыдущий раз Путин приезжал в Челябинскую область в феврале 2024 года. Тогда президент посетил Челябинский кузнечно-прессовый завод и созданный на его базе «Завод роботов», а также провёл встречу с губернатором Алексеем Текслером.

Напомним, ранее сообщалось, что силы пяти стран ОДКБ приступили к совместным манёврам на полигоне в Челябинской области. Старт командно-штабному учению «Взаимодействие-2026» и специальным учениям «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» дали 27 сентября, сообщили в Минобороны России. Церемония открытия прошла с участием начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова, заместителя генсека организации Мирлана Тургунбекова и руководителей воинских контингентов.