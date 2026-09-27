«Зоны нестабильности» приближаются к границам ОДКБ: Сердюков назвал новые риски

Приближение зон нестабильности к границам стран ОДКБ и ухудшение международной обстановки ведут к росту угроз военной безопасности. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ, Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, изменения в мировой ситуации требуют от организации более оперативно реагировать на новые вызовы и учитывать особенности современных вооруженных конфликтов.

«Дальнейшая деградация международных отношений, а также приближение «зон нестабильности» непосредственно к границам наших государств способствуют росту вызовов и угроз военной безопасности. Складывающиеся условия диктуют нам необходимость оперативно реагировать на изменения характера и содержания ведения боевых действий», — сказал Сердюков.

Генерал отметил, что ОДКБ продолжает совершенствовать систему управления и подготовку Коллективных сил. Особое внимание уделяется тренировкам в условиях, максимально приближенных к реальным конфликтам. Также Сердюков заявил, что актуальность совместных учений организации в России связана со сложной военно-политической обстановкой в мире.

В рамках подготовки страны-участники наращивают боевой потенциал подразделений, совершенствуют противовоздушную оборону, а также уделяют внимание развитию беспилотных систем, средств разведки и радиоэлектронной борьбы.

«Актуальность этого обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в мире», — отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Ранее стало известно, что в России стартовали три совместных учения сил ОДКБ — «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». В них принимают участие представители стран организации.