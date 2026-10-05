Путин: Россия гордится героями СВО

Россия гордится участниками специальной военной операции, проявившими мужество и отвагу при выполнении боевых задач. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы «Время героев».

Глава государства обратился к учителям и наставникам бойцов. Он отметил, что именно их воспитанники доказали преданность долгу и Отечеству своими поступками.

«Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе СВО и на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству», — сказал Путин.

Церемония была посвящена педагогам и наставникам участников президентской кадровой программы «Время героев», которая предназначена для подготовки управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал эффективными кадровые программы для участников и ветеранов СВО. Президент тогда подчеркнул, что такие проекты необходимо развивать при поддержке региональных властей. Первый поток программы «Время героев» уже завершили 82 человека, большинство из которых получили назначения на руководящие должности.