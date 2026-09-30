Путин заявил об эффективности кадровых программ для ветеранов СВО

Кадровые программы для участников и ветеранов специальной военной операции уже доказали свою эффективность и должны развиваться дальше при поддержке региональных властей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 сентября во время встречи с вновь избранными главами субъектов РФ по видеосвязи.

«Кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции уже доказали свою эффективность. И, безусловно, должны развиваться при активном содействии региональных властей, руководителей субъектов Российской Федерации», — сказал глава государства.

Речь идёт как о федеральной программе «Время героев», так и о её аналогах, созданных в регионах страны. Главная задача таких проектов — подготовка управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, государственных компаниях и других структурах.

Федеральная программа «Время героев» стартовала в 2024 году по инициативе президента. Первый поток окончили 82 человека, и к маю 2026 года назначения получили 70 выпускников. Путин тогда сообщал, что 11 участников программы работают в Администрации президента, а трое стали главами регионов.

Региональные проекты строятся по схожему принципу и предусматривают обучение, наставничество и дальнейшую работу участников на управленческих должностях. Ранее президент призывал активнее привлекать прошедших такие программы ветеранов в систему местного самоуправления, подчёркивая значение их опыта для работы на местах.