Песков: Путин наградит в Кремле учителей, воспитавших героев СВО

Российский лидер Владимир Путин сегодня, 5 октября, вручит награды педагогам, которые обучали и воспитывали героев специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин наградит учителей, которые обучили и воспитали наших героев специальной военной операции. Это будет в Кремле, церемония награждения», — сказал представитель главы государства.

Торжественное вручение пройдёт в День учителя, который в России отмечают 5 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником. Президент назвал их работу благородной и ответственной миссией, требующей мудрости, терпения и постоянного внимания к детям. По его словам, поддержка учителей помогает ученикам поверить в себя и остаётся опорой во взрослой жизни.