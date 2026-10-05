Чернышенко и Кравцов поздравили более 1,1 млн педагогов с Днём учителя

Более миллиона учителей сегодня работают в российских школах, ещё около 170 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения — в колледжах. Такие данные привёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поздравляя педагогов с Днём учителя.

«День учителя – особенный день. Это прекрасный повод от всей души поблагодарить каждого из более 1 миллиона школьных учителей и порядка 170 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил вклад педагогов в развитие способностей детей и подготовку школьников к международным олимпиадам. Он также пожелал учителям здоровья, благополучия и благодарных учеников.

К поздравлениям присоединился министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поддержка учителей остаётся одним из приоритетов государства, а школы продолжают строить и обновлять для создания современных условий работы и обучения.

«Во все времена учитель был как проводником в мир знаний, так и хранителем нравственных ориентиров. Сегодня вы продолжаете передавать детям мудрость, пробуждаете в них жажду открытий и учите любить свою Родину», — отметил Кравцов.

В Минпросвещения также напомнили о мерах по сокращению нагрузки на педагогов. В частности, перечень обязательной отчётности для учителей ограничен пятью документами, а в школах действует единый подход к поурочному планированию.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения подготовило новые меры поддержки учителей. Речь идёт о трёх законопроектах, связанных со статусом и поддержкой педагогов, а также о введении единого удостоверения учителя. Сергей Кравцов рассказал об этих инициативах 30 сентября на Всероссийском форуме классных руководителей и Первом форуме директоров школ.