Путин в поздравлении назвал работу учителя благородной и ответственной миссией

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов и преподавателей с Днём учителя. Глава государства отметил вклад учителей в образование и воспитание подрастающего поколения.

В обращении по случаю праздника глава государства подчеркнул, что педагогическая работа требует не только профессиональных знаний, но и большой ответственности. По его словам, учитель — это больше, чем просто профессия, а его труд представляет собой благородную и ответственную миссию.

Поздравление Владимира Путина с Днём учителя. Видео © Пресс-служба Кремля

«Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам, умения раскрыть в каждом ребёнке, молодом человеке его способности и лучшие качества», — добавил Путин.

Президент отметил, что участие преподавателей, их опыт и чуткость помогают ученикам поверить в собственные силы. Советы, наставления и поддержка педагогов, по его словам, остаются для них опорой и во взрослой жизни.

Путин также подчеркнул необходимость, чтобы школьники и студенты независимо от места проживания ощущали себя частью единой страны. Он отметил, что с детства ребятам необходимо учиться уважать разные культуры и традиции многонационального народа России.

«Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой, единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», — заключил Путин.

Как писал Life.ru, к Дню учителя предусмотрены федеральные награды и премии, которые устанавливают регионы или образовательные организации. Узнать о возможной выплате можно в администрации или бухгалтерии школы, колледжа или другого учебного заведения, а также в региональном министерстве образования.