«Хороший букет — уже недёшево»: Лимит подарков учителям предложили утроить

Допустимую стоимость подарков учителям предложили увеличить с трёх до десяти тысяч рублей. С такой инициативой накануне Дня учителя выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Предлагаю повысить лимит подарков для учителей с 3 тысяч до 10. С учётом даже стоимости хорошего букета и коробки конфет в крупных городах это не такая уж большая сумма», — сказал Гриб РИА «Новости».

Сейчас стоимость обычного подарка педагогу от ученика или его родственников ограничена тремя тысячами рублей. Такое правило закреплено статьёй 575 Гражданского кодекса РФ.

По мнению замсекретаря ОП, повышение планки позволит родителям и школьникам свободнее выбирать знак внимания для педагогов. При этом он отдельно подчеркнул, что речь не идёт ни об обязательных сборах, ни о необходимости покупать дорогие вещи.

«Подарок — дело добровольное», — отметил Гриб.

День учителя в России ежегодно отмечают 5 октября. В 2026 году праздник выпадает на понедельник. Накануне Life.ru рассказывал, какие выплаты и премии могут получить педагоги ко Дню учителя. Единой федеральной выплаты для всех преподавателей нет, однако дополнительные меры поддержки устанавливают регионы, муниципалитеты и сами образовательные учреждения.