Трамп: Зеленский должен поручить переговоры по Украине кому-то другому

Напомним, с недавнего времени Зеленский часто подвергается жёсткой критике со стороны Трампа. Так, ранее республиканец усомнился в желании бывшего комика заключить мирное соглашение. По его мнению, Зеленский не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств. Кроме того, Трамп признал, что Украина столкнулась с масштабными разрушениями и серьёзными потерями за время военного конфликта. Хозяин Белого дома подчеркнул, что украинская сторона лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.