Трамп: Зеленский должен поручить переговоры по Украине кому-то другому
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Главарю киевского руководства Владимиру Зеленскому пора искать кого-то другого для участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.
«Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому», — высказался республиканец во время общения с сотрудниками СМИ.
Напомним, с недавнего времени Зеленский часто подвергается жёсткой критике со стороны Трампа. Так, ранее республиканец усомнился в желании бывшего комика заключить мирное соглашение. По его мнению, Зеленский не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств. Кроме того, Трамп признал, что Украина столкнулась с масштабными разрушениями и серьёзными потерями за время военного конфликта. Хозяин Белого дома подчеркнул, что украинская сторона лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.
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