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Регион
Опубликовано 19 октября, 22:48

Трамп: Зеленский должен поручить переговоры по Украине кому-то другому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Главарю киевского руководства Владимиру Зеленскому пора искать кого-то другого для участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому», — высказался республиканец во время общения с сотрудниками СМИ.

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Напомним, с недавнего времени Зеленский часто подвергается жёсткой критике со стороны Трампа. Так, ранее республиканец усомнился в желании бывшего комика заключить мирное соглашение. По его мнению, Зеленский не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств. Кроме того, Трамп признал, что Украина столкнулась с масштабными разрушениями и серьёзными потерями за время военного конфликта. Хозяин Белого дома подчеркнул, что украинская сторона лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.

Больше новостей о международных отношениях, переговорах по Украине и решениях Вашингтона — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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