Британская газета The Times посоветовала Владимиру Зеленскому хотя бы на время отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По мнению редакции, выполнение требования президента США Дональда Трампа поможет Киеву избежать дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном.

«Зеленскому, возможно, всё-таки следует рассмотреть временную, хотя и нежелательную для него, смену тактики и прекратить атаки на российские энергетические объекты», — говорится в публикации.

В газете подчёркивают, что сохранение поддержки американской администрации имеет для Украины принципиальное значение, поэтому Зеленскому стоит учитывать позицию Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не стремится завершить конфликт с Россией. По мнению американского лидера, с учётом средств, которые Зеленскому выделяет Европа, а также помощи, которую ранее предоставлял Джо Байден, украинский лидер не хочет прекращать боевые действия и, вероятно, никогда этого не хотел. Трамп также напомнил, что два года назад у Зеленского была возможность заключить более выгодную сделку, чем сейчас.