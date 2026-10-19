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Опубликовано 19 октября, 00:15

Трамп: Зеленский, вероятно, никогда и не хотел заканчивать конфликт с Россией

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский не хочет заканчивать конфликт с Россией. Такое мнение он высказал в соцсети Truth Social.

«И, честно говоря, учитывая все те деньги, которые, как известно, ему [Зеленскому] выделяет Европа, а также те, что ему давал в прошлом криводушный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел», — написал Трамп.

Глава Белого дома напомнил, что главарь киевского режима два года назад имел возможность заключить более выгодную сделку, чем сейчас.

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Трамп добавил, что Зеленский выбирает в качестве целей для ударов нефтеперерабатывающие заводы в России, осознавая, что они наносят серьёзный ущерб мировым рынкам дизельного топлива. Американский президент отметил, что от этого страдают фермеры, животноводы и предприятия всех видов, неся огромные убытки.

«Однако Россия, несмотря на это, поставляет на мировой рынок миллионы баррелей дизельного топлива по низким ценам», — добавил президент США.

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Также Трамп отметил, что не хочет по глупости оттолкнуть Россию от переговорного процесса по урегулированию конфликта. По его словам, сейчас в этом вопросе достигнут значительный прогресс.

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Артур Лапсаков
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