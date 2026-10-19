Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский не хочет заканчивать конфликт с Россией. Такое мнение он высказал в соцсети Truth Social.

«И, честно говоря, учитывая все те деньги, которые, как известно, ему [Зеленскому] выделяет Европа, а также те, что ему давал в прошлом криводушный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел», — написал Трамп.

Глава Белого дома напомнил, что главарь киевского режима два года назад имел возможность заключить более выгодную сделку, чем сейчас.

Трамп добавил, что Зеленский выбирает в качестве целей для ударов нефтеперерабатывающие заводы в России, осознавая, что они наносят серьёзный ущерб мировым рынкам дизельного топлива. Американский президент отметил, что от этого страдают фермеры, животноводы и предприятия всех видов, неся огромные убытки.

«Однако Россия, несмотря на это, поставляет на мировой рынок миллионы баррелей дизельного топлива по низким ценам», — добавил президент США.