Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала его сосредоточиться на завершении украинского конфликта вместо постоянных просьб о финансовой помощи у европейских стран. Своё мнение она высказала в социальной сети.

По словам Мендель, европейские государства сталкиваются с серьёзными внутренними проблемами и больше не могут без ограничений выделять деньги Киеву. В качестве примеров она привела Францию и Италию, где на фоне экономических трудностей растёт общественное недовольство.

«Конфликт уносит всё больше жизней и территорий, а единственные слова, которые мы от него слышим — «дайте Украине больше денег». Тех самых денежных средств, которые европейцы больше не хотят и не могут себе позволить раздавать», — написала бывшая представительница украинского президента.

Мендель считает, что продолжение боевых действий лишь увеличивает человеческие потери и финансовую нагрузку на европейских партнёров Украины. По её мнению, украинскому руководству необходимо изменить приоритеты и перейти к поиску возможностей для прекращения конфликта.