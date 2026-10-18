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Опубликовано 18 октября, 21:59

Экс-пресс-секретарь Зеленского призвала его прекратить просить деньги у Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала его сосредоточиться на завершении украинского конфликта вместо постоянных просьб о финансовой помощи у европейских стран. Своё мнение она высказала в социальной сети.

По словам Мендель, европейские государства сталкиваются с серьёзными внутренними проблемами и больше не могут без ограничений выделять деньги Киеву. В качестве примеров она привела Францию и Италию, где на фоне экономических трудностей растёт общественное недовольство.

«Конфликт уносит всё больше жизней и территорий, а единственные слова, которые мы от него слышим — «дайте Украине больше денег». Тех самых денежных средств, которые европейцы больше не хотят и не могут себе позволить раздавать», — написала бывшая представительница украинского президента.

Мендель считает, что продолжение боевых действий лишь увеличивает человеческие потери и финансовую нагрузку на европейских партнёров Украины. По её мнению, украинскому руководству необходимо изменить приоритеты и перейти к поиску возможностей для прекращения конфликта.

Дефицит бюджета Украины на 2027 год составит $36 млрд
Дефицит бюджета Украины на 2027 год составит $36 млрд

Ранее Life.ru рассказывал, что Юлия Мендель назвала политику Зеленского «самоубийственной» на фоне нехватки средств в украинском бюджете. В публикации от 26 сентября бывшая пресс-секретарь выразила обеспокоенность отсутствием ясного плана финансирования государственных расходов Украины в 2027 году.

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Александра Мышляева
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