У украинских властей до сих пор нет чёткого понимания, где взять десятки миллиардов долларов для финансирования страны в 2027 году. На фоне этой ситуации бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала проводимую им политику «самоубийственной».

По её словам, к ноябрю Киев должен представить Международному валютному фонду источники поступления $52,6 млрд, необходимых для бюджета следующего года. Пока из этой суммы подтверждено около $20 млрд, а вопрос с оставшимися $32,6 млрд остаётся открытым.

Мендель утверждает, что зарубежные партнёры не готовы предоставлять недостающие средства из-за отсутствия необходимых реформ. При этом, по её словам, у украинского правительства нет собственного работающего плана, который позволил бы закрыть финансовый разрыв.

Экс-пресс-секретарь Зеленского считает, что Киев продолжает рассчитывать на внешнее финансирование конфликта вместо поиска пути к его завершению. Она также заявила, что украинский лидер уже проиграл «морально, финансово» и своими действиями подрывает демократические институты страны.

Ранее стало известно, что Украине не хватает $32,6 млрд для покрытия финансовых потребностей в 2027 году. Власти страны признавали, что вопрос о получении недостающих средств от зарубежных партнёров пока не решён.