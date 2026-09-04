Дай ещё! Украина снова подошла к финансовой пропасти из-за нехватки в бюджете €32,6 млрд

Финансовый разрыв в бюджете Украины на 2027 год уже достиг 32,6 миллиарда евро. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью Euronews.

Проект бюджета готовят исходя из того, что боевые действия будут продолжаться весь следующий год. Указанная сумма — разница между реальными потребностями Киева и средствами, которые пока обещают предоставить западные партнёры. Сопоставимую оценку нехватки финансирования даёт Международный валютный фонд. Общая потребность Украины во внешних вливаниях в 2027 году может составить от 43 до 64 миллиардов евро.

«У нас не было подобной ситуации с 2022 года: тогда мы тоже серьёзно страдали от нехватки ликвидности. Сейчас мы снова подходим к тому же сценарию, что и в 2022-м», — признал Марченко.

По его словам, вопрос о покрытии дефицита союзниками пока не решён. Если необходимые средства найти не удастся, украинским властям придётся сокращать невоенные расходы.

Ранее Еврокомиссия выступила против досрочного перечисления Киеву части кредита в 90 миллиардов евро. В Брюсселе опасаются, что перенос выплат на текущий год оставит Украину без необходимых средств в 2027-м.