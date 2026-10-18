Он ещё и «инноватор»: В Вашингтоне объяснили странный подход Трампа к конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп пытается найти нестандартный способ урегулирования украинского конфликта, поскольку традиционные дипломатические переговоры пока не принесли результата. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу CNN, комментируя договорённости Вашингтона и Москвы по дизельному топливу.

По словам главы Минэнерго, американский лидер стремится использовать новые инструменты для достижения мира, в том числе решения в сфере энергетики.

«Война продолжается четыре с половиной года, президент Трамп пытается найти другой путь к миру. Очевидно, рациональные переговоры, диалоги не сработали. Он всегда ищет инноваций», — заявил Райт.

Министр назвал российско-американскую дизельную сделку примером такого нестандартного подхода. Он подчеркнул, что мировой энергетический рынок испытывает острую потребность в дополнительных поставках топлива.

«Это довольно инновационно. В чём сейчас больше всего нуждается мир с точки зрения энергетики? В дизеле. Что Россия не может сейчас поставлять? Дизель», — пояснил глава ведомства.