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Опубликовано 18 октября, 18:28

Он ещё и «инноватор»: В Вашингтоне объяснили странный подход Трампа к конфликту на Украине

В США заявили о поиске Трампом нового способа завершить конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп пытается найти нестандартный способ урегулирования украинского конфликта, поскольку традиционные дипломатические переговоры пока не принесли результата. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу CNN, комментируя договорённости Вашингтона и Москвы по дизельному топливу.

По словам главы Минэнерго, американский лидер стремится использовать новые инструменты для достижения мира, в том числе решения в сфере энергетики.

«Война продолжается четыре с половиной года, президент Трамп пытается найти другой путь к миру. Очевидно, рациональные переговоры, диалоги не сработали. Он всегда ищет инноваций», — заявил Райт.

Министр назвал российско-американскую дизельную сделку примером такого нестандартного подхода. Он подчеркнул, что мировой энергетический рынок испытывает острую потребность в дополнительных поставках топлива.

«Это довольно инновационно. В чём сейчас больше всего нуждается мир с точки зрения энергетики? В дизеле. Что Россия не может сейчас поставлять? Дизель», — пояснил глава ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что переговоры представителей США и Украины в Майами завершились досрочно после объявления Трампом дизельной сделки с Россией. По данным Financial Times, решение американского президента вызвало разногласия между Вашингтоном и Киевом.

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Александра Мышляева
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