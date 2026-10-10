Стало известно, почему переговоры по Украине в Майами завершились досрочно

Переговоры украинской делегации с представителями США в Майами завершились раньше запланированного срока после заявления президента Дональда Трампа о договорённости с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника, знакомых с ходом встречи.

По данным издания, украинские представители не ожидали такого заявления американского президента. Встреча состоялась в пятницу, 9 октября, и должна была продолжиться на следующий день, однако второго раунда не будет.

Как утверждают собеседники FT, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер также предупредили переговорщиков из Киева о возможном прекращении передачи разведывательных данных. По словам источников газеты, это может произойти, если ВСУ не прекратят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

При этом официально американская сторона описала встречу в более позитивном ключе. Уиткофф заявил, что участники провели конструктивные обсуждения путей деэскалации и завершения конфликта, включая подготовку к зиме, гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 9 октября. После него президент США сообщил о договорённости по поставкам российского дизеля на американский и мировой рынки. По заявлению Трампа, речь идёт о нескольких партиях дизельного топлива. Зеленский впал в 15-минутную истерику после разговора двух коллег.