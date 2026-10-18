«Удар по Украине»: При поражении на выборах Трамп может отыграться на Зеленском

Поражение республиканцев на выборах в Конгресс может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к ужесточению риторики в отношении Украины, допустил американист Малек Дудаков. По его оценке, недовольство итогами голосования глава Белого дома может обратить против Владимира Зеленского.

Он, напротив, рассчитывает укрепить свои позиции за счёт поддержки демократов. Однако отношения с американской администрацией могут продолжить ухудшаться.

«Если Трамп проиграет, а демократы победят, я не исключаю, что у него появится желание на ком-то отыграться. Украина с Зеленским могут принять на себя удар», — заявил собеседник NEWS.ru.

Попытки ограничить особые полномочия Зеленского предпринимались ещё при администрации Джо Байдена. Нынешнему хозяину Белого дома мешает отсутствие своего кандидата. Сам Зеленский сопротивляется подобным инициативам, опираясь на поддержку Великобритании и Евросоюза, заключил политолог.