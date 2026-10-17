Президент США Дональд Трамп сохраняет возможности для давления на Владимира Зеленского и его европейских союзников, считает политолог Владимир Киреев. По его оценке, влияние Вашингтона на Киев и Брюссель снизилось, однако остаётся значительным.

Мирные инициативы американского лидера встречают сопротивление в ЕС, продолжающем поддерживать Украину. Дополнительные сложности для главы Белого дома создают предстоящие выборы в Конгресс: их результаты могут ослабить его политические позиции.

«Но даже несмотря на это, Трамп способен зашатать эту систему, объединяющую Зеленского и его европейских союзников», — заявил собеседник Общественной Службы Новостей.