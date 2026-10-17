«Зашатать систему»: Политолог раскрыл план Трампа по свержению Зеленского
Политолог Киреев: Трамп может ослабить ЕС и скинуть Зеленского
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Президент США Дональд Трамп сохраняет возможности для давления на Владимира Зеленского и его европейских союзников, считает политолог Владимир Киреев. По его оценке, влияние Вашингтона на Киев и Брюссель снизилось, однако остаётся значительным.
Мирные инициативы американского лидера встречают сопротивление в ЕС, продолжающем поддерживать Украину. Дополнительные сложности для главы Белого дома создают предстоящие выборы в Конгресс: их результаты могут ослабить его политические позиции.
«Но даже несмотря на это, Трамп способен зашатать эту систему, объединяющую Зеленского и его европейских союзников», — заявил собеседник Общественной Службы Новостей.
Эксперт полагает, что подключение России и Китая к давлению США могло бы приблизить свержение Зеленского и заключение мирных соглашений. При таком развитии событий европейским странам также пришлось бы пересмотреть свои планы.
Ранее Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, заявив, что Владимир Зеленский слишком долго занимает свой пост. Американский лидер сравнил его с основателем цирка Финеасом Тейлором Барнумом.