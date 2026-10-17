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Регион
Опубликовано 17 октября, 12:09

«Зашатать систему»: Политолог раскрыл план Трампа по свержению Зеленского

Политолог Киреев: Трамп может ослабить ЕС и скинуть Зеленского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп сохраняет возможности для давления на Владимира Зеленского и его европейских союзников, считает политолог Владимир Киреев. По его оценке, влияние Вашингтона на Киев и Брюссель снизилось, однако остаётся значительным.

Мирные инициативы американского лидера встречают сопротивление в ЕС, продолжающем поддерживать Украину. Дополнительные сложности для главы Белого дома создают предстоящие выборы в Конгресс: их результаты могут ослабить его политические позиции.

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«Но даже несмотря на это, Трамп способен зашатать эту систему, объединяющую Зеленского и его европейских союзников», — заявил собеседник Общественной Службы Новостей.

Эксперт полагает, что подключение России и Китая к давлению США могло бы приблизить свержение Зеленского и заключение мирных соглашений. При таком развитии событий европейским странам также пришлось бы пересмотреть свои планы.

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Ранее Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, заявив, что Владимир Зеленский слишком долго занимает свой пост. Американский лидер сравнил его с основателем цирка Финеасом Тейлором Барнумом.

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Борис Эльфанд
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