«Чемодан без ручки»: Политолог объяснил, почему Трамп жёстко наехал на Зеленского
Политолог Живов: Заявление Трампа о Зеленском стало ультиматумом союзникам Киева
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Заявление Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине без Владимира Зеленского стало ультиматумом западным сторонникам Киева, уверен политолог Алексей Живов. По его оценке, американский лидер обращался прежде всего к тем, кто обеспечивает поддержку Украины.
«Трампу этот конфликт дали как чемодан без ручки — нести тяжело, бросить жалко», — отметил собеседник «Царьграда».
Он связал ужесточение риторики президента США с приближающимися выборами в Конгресс. На фоне риска поражения республиканцев их лидеру нужны и объяснение проблем, и убедительные решения. Таким решением специалист назвал договорённость о поставках российского дизеля.
Политическое значение сделки с Москвой для Вашингтона важнее экономического. Трамп сможет представить соглашение избирателям как способ снизить цены на топливо, а ответственность за трудности возложить на Зеленского и удары по российской инфраструктуре, заключил эксперт.
Ранее Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, заявив, что Владимир Зеленский слишком долго остаётся у власти. Американский лидер также обвинил украинское руководство в уничтожении страны.
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