Заявление Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине без Владимира Зеленского стало ультиматумом западным сторонникам Киева, уверен политолог Алексей Живов. По его оценке, американский лидер обращался прежде всего к тем, кто обеспечивает поддержку Украины.

«Трампу этот конфликт дали как чемодан без ручки — нести тяжело, бросить жалко», — отметил собеседник «Царьграда».

Он связал ужесточение риторики президента США с приближающимися выборами в Конгресс. На фоне риска поражения республиканцев их лидеру нужны и объяснение проблем, и убедительные решения. Таким решением специалист назвал договорённость о поставках российского дизеля.

Политическое значение сделки с Москвой для Вашингтона важнее экономического. Трамп сможет представить соглашение избирателям как способ снизить цены на топливо, а ответственность за трудности возложить на Зеленского и удары по российской инфраструктуре, заключил эксперт.

Ранее Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, заявив, что Владимир Зеленский слишком долго остаётся у власти. Американский лидер также обвинил украинское руководство в уничтожении страны.