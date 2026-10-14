Британская жилетка не поможет: Зеленскому объяснили, почему жаловаться на Трампа бесполезно

Владимир Зеленский отправился в Лондон жаловаться на американского президента Дональда Трампа, однако вряд ли найдёт там защиту. Такое мнение высказала украинский историк Марта Гавришко в соцсети X, высмеяв его поездку в Великобританию.

По словам исследовательницы, Зеленский явно рассчитывает найти утешение у британских властей на фоне разногласий с Вашингтоном. Однако вряд ли подобная дипломатия принесёт ему желаемый результат. Свой скепсис Гавришко подкрепила ироничной отсылкой к американской истории.

«Он проспал урок истории, где Америка получила независимость от Британии?» — задалась вопросом историк.

Гавришко убеждена, что Зеленский ошибается, рассчитывая на заступничество Лондона. По её оценке, сегодня именно Соединённые Штаты определяют условия взаимодействия с Великобританией, а не наоборот. Поэтому попытка заручиться британской поддержкой в противостоянии с Трампом едва ли окажется успешной.

Зеленский прибыл в Великобританию 14 октября. В программу визита вошли переговоры с премьер-министром Энди Бёрнемом и встреча с королём Карлом III. Как сообщал Life.ru, Лондон намерен обсудить с Киевом дальнейшую военную помощь и дополнительные антироссийские санкции.

Поездка проходит после очередного обострения отношений Зеленского с Белым домом. Ранее Дональд Трамп предложил Украине найти нового руководителя, способного договориться о завершении конфликта. Американский лидер заявил, что Киев неоднократно упускал возможности заключить мирное соглашение.

При этом британский премьер ранее уже публично поддержал Зеленского. Во время телефонного разговора Энди Бёрнем выразил солидарность с Киевом и пообещал продолжить санкционное давление на Москву. Тогда же стороны договорились организовать личную встречу.