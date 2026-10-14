Зеленский во всём чёрном прибыл в Британию — у трапа его встретил Залужный

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где у него запланированы переговоры с премьер-министром Энди Бёрнемом и встреча с королём Карлом III. Лондон намерен обсудить дальнейшую военную и финансовую поддержку Киева, а также новые санкции против России.

Зеленский прибыл в Британию. Видео © Пресс-служба Зеленского

Сам Зеленский также поблагодарил британскую сторону за поддержку и анонсировал новые договорённости по итогам визита.

«Будем говорить о широком спектре вопросов безопасности. Готовим решения, которые нас усилят», — написал он в своём Telegram-канале.

Главной темой встречи станет укрепление украинской обороны перед зимой. Бёрнем намерен подтвердить готовность Великобритании продолжать поставки вооружений и добиваться усиления международного давления на Москву.

В частности, британские власти объявили о планах ускорить передачу Киеву ракет противовоздушной обороны. На эти цели предусмотрено 10 миллионов фунтов стерлингов из нового пакета помощи объёмом 45 миллионов фунтов.

Визит проходит на фоне разногласий Киева и Вашингтона по вопросам военной помощи и урегулирования конфликта. Британское руководство при этом публично подтверждает намерение сохранять поддержку украинской стороны.

Ранее Life.ru рассказывал о телефонном разговоре Зеленского с Бёрнемом, состоявшемся после резкой критики украинского руководства со стороны Дональда Трампа. Тогда стороны договорились организовать личную встречу в ближайшие дни.