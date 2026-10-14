Британия ускорит поставки Украине ракет LMM для борьбы с реактивными дронами

Великобритания намерена быстрее передать Украине ракеты LMM на фоне подготовки к зиме. На ускорение поставок выделят 10 млн фунтов стерлингов из нового пакета помощи на 45 млн фунтов, сообщила канцелярия премьер-министра Энди Бёрнема перед его встречей с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в Лондоне.

Речь идёт о лёгких многоцелевых ракетах, которые британская сторона считает эффективным средством борьбы с реактивными беспилотниками.

Всего Лондон выделил 1,6 млрд фунтов стерлингов на поставку более 5 тыс. ракет LMM в течение четырёх лет. Теперь британские власти намерены ускорить часть этих поставок, чтобы обеспечить наиболее срочные потребности украинской ПВО зимой. Военная помощь станет частью более широкого пакета поддержки. Бёрнем поручил министрам подготовить новые санкции против России и дополнительные меры финансовой и военной помощи, которые планируется предоставить в ближайшие недели.

Одновременно Лондон пытается добиться от союзников ограничений на морские услуги для экспорта российского сжиженного природного газа. Министр финансов Джон Хили намерен призвать партнёров поддержать такую меру на встречах Международного валютного фонда. По мнению британских властей, ограничения на судоходство и страхование должны затруднить экспорт российского СПГ и сократить поступления в бюджет России.

А ранее британская газета заявила, что европейские союзники Украины опасаются навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа из-за помощи Киеву в атаках на российскую инфраструктуру. Особенно непростая ситуация складывается для Великобритании. По словам одного из источников издания, на Даунинг-стрит меньше всего хотели бы получить звонок от американского лидера с вопросом, почему Лондон помогает украинским военным атаковать российские объекты.