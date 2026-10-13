Союзники Киева боятся гнева Трампа из-за помощи ВСУ в ударах по России

Европейские союзники Украины опасаются навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа из-за помощи Киеву в атаках на российскую инфраструктуру. Как сообщает британская газета i Paper, поддержка ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам РФ грозит западным странам серьёзными разногласиями с Вашингтоном.

Особенно непростая ситуация складывается для Великобритании. По словам одного из источников издания, на Даунинг-стрит меньше всего хотели бы получить звонок от американского лидера с вопросом, почему Лондон помогает украинским военным атаковать российские объекты.

Расширение Киевом списка целей за счёт российских НПЗ, как отмечается в публикации, приближает сторонников Украины, включая правительство британского премьера Энди Бёрнема, к открытому конфликту с Трампом. При этом европейские политики предпочли бы избежать такого противостояния.

Ранее американский президент потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По мнению Трампа, эти удары сокращают предложение дизельного топлива на мировом рынке и способствуют росту цен.

Более того, по данным Financial Times, Вашингтон пригрозил Киеву ограничить поставки американского вооружения и передачу разведданных, если украинская сторона продолжит наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва стала наносить ответные удары по объектам двойного назначения, важным для украинской экономики, после атак Киева на российские НПЗ и суда с гражданскими грузами. По словам российского лидера, в результате Украина понесла серьёзные потери в металлургической промышленности и других отраслях.

Ранее Life.ru сообщал о тревоге европейских чиновников из-за угроз США ограничить поддержку Украины. В ЕС опасаются, что Дональд Трамп может перекрыть Киеву доступ к американским разведданным и вооружениям. Один из представителей Евросоюза назвал такую перспективу «печальным днём» для Украины и её союзников. При этом Вашингтон уже предупреждал европейские столицы о возможной приостановке механизма PURL, через который страны НАТО финансируют закупки американского оружия для ВСУ. Среди тех, кому передавали соответствующие сигналы, оказался и военный советник Зеленского Павел Палиса.